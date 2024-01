16.000 kilometer van huis; tennisser Gijs Brouwer strijdend ten onder in Stille Oceaan

Gijs Brouwer is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het challengertoernooi in Nieuw-Caledonïe, een eilandengroep in de Stille Oceaan. De tennisser uit het West-Friese Venhuizen verloor in drie sets van de Fransman Enzo Couacaud met 3-6 7-6 (8) 6-4.

Brouwer won in de kwartfinale nog knap van de Fransman Richard Gasquet, die als eerste geplaatst was in Nouméa. In de halve eindstrijd kwam hij ondanks winst in de eerste set net tekort. De tweede set greep Couacaud, de nummer 210 van de wereld, in een spannende tie-break, waarna de Fransman ook de laatste en beslissende set pakte.

Het toernooi in Nouméa geldt als voorbereidingstoernooi op de Australian Open, die op 14 januari begint. Brouwer, de nummer 162 van de wereld, speelt daar de kwalificaties.

Ver van huis

Vanwege de Australian Open begeven veel toptennissers zich nu in Oceanië. De 27-jarige Brouwer is zodoende op dit moment erg ver van huis. Hemelsbreed is het meer dan 16.000 kilometer tussen Venhuizen en Nieuw-Caledonië.