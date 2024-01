Pootje over in de duinen? Buiten de ondergelopen paden is schaatsen verboden

Met de kou in aantocht hopen schaatsliefhebbers natuurlijk ergens baantjes te kunnen trekken op natuurijs. Er zijn veel natuurijsbanen in de omgeving van Haarlem, zoals in Spaarndam. Maar hoe zit het dan in de duinen? Daar zijn de afgelopen tijd door de regen en de hoge grondwaterstand heel wat nieuwe 'meertjes' ontstaan. Mogen fanatiekelingen daar de ijzers onderbinden?

We bellen even met PWN, de beheerder van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. "Schaatsen in de duinen?" antwoordt Annika Braakhuis, één van de woordvoerders. "Koek en zopiekramen mogen sowieso niet, maar ik ga het schaatsen nog even voorleggen aan onze boswachters."

"Ik heb het even aan de boswachters voorgelegd en ook als het gevroren heeft, gelden de normale regels in de duinen. Dus niet gaan schaatsen op de meertjes buiten de paden, die door de vele regen en de hoge grondwaterstand zijn ontstaan."

En schaatsen op de ondergelopen paden, mag dat dan wel? "Dat zou in principe mogen, maar daarbij moet je je wel afvragen of je dat echt wilt. Want dat is natuurlijk maar een paar centimeter diep en je schaatsen gaan dan vrij snel stuk, denk ik. Voorzichtig zijn dus", vervolgt Braakhuis.

Schaatsen op 't Wed

"Deze regels zijn er, omdat we de natuur natuurlijk zoveel mogelijk willen beschermen en zijn gang willen laten gaan. Op 't Wed werd vroeger ook wel geschaatst. Dat zou, als het echt goed gevroren heeft, ook wel mogen. Het is in feite een recreatieplas."

"Mochten schaatsers toch buiten de paden gaan, dan zullen onze boswachters ze dat zeker vriendelijk, maar dringend laten weten", waarschuwt Braakhuis nog wel even.

De komende dagen gaat het 's nachts aardig vriezen, dus wie weet is er volgende week wel kans op een schaatstochtje, of beter gezegd een kort sprintje, in de duinen. Koek en zopie dus zelf meenemen van huis en afval niet rond laten slingeren. Want daar zit de natuur uiteraard ook niet op te wachten.