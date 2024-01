Krakkemikkige kleedkamers Duinrand S moeten op de schop: "Dit zie je nergens meer"

"Het is een schril contrast met wat we bij andere clubs zien." De Schoorlse voetbalclub Duinrand S is al jaren hard toe aan nieuwe kleedkamers, maar krijgt de financiën uit eigen zak niet rond. Daarom zijn ze een inzamelingsactie gestart. "Hopelijk dragen de mensen ons een warm hart toe."

"Dit zie je echt nergens meer. Het is een schril contrast met wat we bij andere clubs zien", aldus Koolen. "Als gastheer voel je je niet prettig om dit aan te bieden."

In 2018 deed hij dit ook al toen de kantine van de club in vlammen opging . "Die inzameling was zo succesvol dat we het voor de kleedkamers nog een keer gaan proberen", zegt Koolen. "Het doel is 15.000 euro. Als we dat halen, kunnen we van de zomer wel verbouwen."

Daarom willen ze graag verbouwen, maar dat is een prijzig plan dat ruim vier ton gaat kosten. En in zijn eentje kan de club dat niet ophoesten. Om de laatste beetjes bij elkaar te sprokkelen, start Rob Koolen van de sponsorcommissie daarom een inzamelingsactie.

Dat moet anders en uitnodigender worden, meent Koolen. Niet alleen voor bezoekende clubs, maar ook voor de ruim 250 eigen leden van Duinrand S. Want ook zij staan niet te springen om de douche in te duiken. "Een deel van hen doet dit liever thuis na de wedstrijd."

Oplossing

"We willen alles eruit halen en helemaal opnieuw isoleren", vertelt Koolen. De nieuwe kleedkamers moeten, naast nieuwer, ook duurzamer worden. Zo komen er bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak. Daarnaast krijgen ze halogeen-verwarming en een hybride cv-installatie voor de douches.

Doordat de warmte op deze manier efficiënter geregeld wordt, hoopt de club dat het douchen voor iedereen aangenamer wordt. En, klein detail, het scheelt ook nog eens flink in de energiekosten.

Steentje bijdragen

Ondertussen pakt Koolen zijn telefoon erbij om de donaties te checken. "We zitten al over de 3.000 euro heen", vertelt hij enthousiast. En dat terwijl ze nog maar net begonnen zijn. Langzaam scrolt hij door de bedragen heen. Ze verschillen van 5 tot zelfs 200 euro per donatie.

Het lijkt er in ieder geval op dat veel mensen de club een warm hart toedragen. Zo laten enkele donateurs een berichtje achter na hun gulle gift: "Lekker douchen na het sporten is een must", leest Koolen voor. "Wij dragen ook graag een steentje bij aan een nieuwe kleedaccomodatie", vervolgt hij.

Wie het doel ook graag wil steunen, kan dat doen via deze pagina. "Of we de 15.000 euro gaan halen is nog de vraag. Maar het is mooi om te zien dat zoveel mensen ons een warm hart toedragen", aldus Koolen.