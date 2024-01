De Peiling: ik maak me zorgen over hoogwater

Op verschillende plekken in de provincie wordt de strijd gevoerd tegen het hoge water. Van zandzakken tot dichte sluizen, met man en macht proberen bewoners en overheden het water in te dammen. Maar we weten niet precies hoe onze waterhuishouding er de komende tijd uit zal zien. Onze stelling is dan ook: Ik maak me zorgen over hoogwater.

We staan als Nederlanders wereldwijd bekend om ons geavanceerde watermanagement. Met de hevige regenval van de laatste tijd zien we in de landen om ons heen dat rivieren nauwelijks ruimte hebben om te verbreden. Daar hebben we in ons dijkensysteem wel rekening mee gehouden. Toch blijkt dat niet genoeg om het wassende water tegen te houden. Maak jij je zorgen of we droge voeten houden? Laat het ons weten en praat mee in de peiling.