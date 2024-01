Ondanks vele voorzorgsmaatregelen valt vuurwerkschade in Hilversum hoger uit

De vuurwerkschade in Hilversum bedraagt bijna 36.000 euro en dat is beduidend meer dan de vorige jaarwisseling. Ondanks diverse maatregelen om vernieling van gemeentelijke eigendommen te beperken, is het niet gelukt deze kostenpost te drukken. Zoals gebruikelijk heeft de gemeente van alle schadegevallen aangifte gedaan bij de politie.

Voor de jaarwisseling heeft de gemeente een aantal voorzorgsmaatregelen genomen om de openbare orde en veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. De vuurwerkvrije zone in het centrum is daar inmiddels een bekend voorbeeld van. Daar horen ook cameratoezicht, beveiliging en handhaving bij. De centrale vuurwerkshows op het Marktplein vallen eveneens onder deze maatregelen. De shows, één voor kinderen en één om middernacht, konden dit keer niet doorgaan vanwege de weersomstandigheden.

Hoewel oud en nieuw volgens de burgervader 'relatief rustig is verlopen' en er van 'ernstige incidenten' geen sprake is geweest, valt de vuurwerkschade toch weer hoger uit. Zo sneuvelden meerder afvalcontainers, een bushokje, een verkeersbord en raakte een verkeersmast beschadigd.

Om precies te zijn bedraagt de totale vuurwerkschade in de mediastad 35.811.28 euro, zo meldt burgemeester Gerhard van den Top. Dat bedrag is dik 12.000 euro meer dan een jaar eerder. Toen moest de gemeente 23.191.93 euro uittrekken om de vernielingen weer te herstellen. De jaarwisseling van 2021 -2022 spant de kroon van deze drie met dik 40.000 euro aan vuurwerkschade.

Verder heeft de politie zogeheten risicolocaties geïdentificeerd. Deze hotspots zijn tot stand gekomen op basis van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren en informatie van wijkagenten en andere partners. Het politiekorps heeft daarnaast nog meerdere scenario’s uitgewerkt en voorbereid en op basis daarvan capaciteit beschikbaar gesteld. "Daar waar noodzakelijk is extra toezicht ingesteld om de veiligheid te waarborgen", aldus Van den Top.

Carbidschieten

Verder gold er een verbod op carbidschieten in Hilversum, heeft de gemeente oliedrums uitgedeeld en was er een verhoogde inzet van hulpdiensten. Niet alleen van de politie, maar ook van de brandweer, bewaking en surveillanceteams. Verder zijn bijvoorbeeld prullenbakken afgeplakt of verwijderd en was er extra beveiliging rondom openbare gebouwen en scholen.