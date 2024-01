Liftend van Zaandam naar Hong Kong: het waanzinnige verhaal van avonturier Tim (22)

De 22-jarige Tim Schuijt heeft een enorm avontuur achter de rug. Hij reisde van Zaandam naar Hong Kong. Niet op de gebruikelijke manier in één keer via het vliegtuig, maar door te liften en te fietsen. Ook klom hij in India – zonder rijbewijs – op de motor. "Of je nou een rijbewijs hebt of niet: je hebt daar toch geen regels."

Het begint allemaal als Tim een afwijzing krijgt voor een studie in Hong Kong. Hij besluit om een tussenjaar te nemen en die te benutten door te reizen. Naar Hong Kong dus. Nooit eerder heeft hij in zijn eentje gereisd. Het is tijd. Tim – half Amsterdammer, half Zaankanter – krijgt de eerste lift van zijn ouders, maar daarna moet hij het toch echt zelf doen. Dat gaat hem goed af: de oud-leerling van het Zaanlands Lyceum staat positief in het leven, heeft een vlotte babbel en vormt met zijn jonge uiterlijk geen bedreiging voor mensen die hem mee willen nemen. Hij reist niet in een rechte lijn naar zijn einddoel, maar maakt indrukwekkende omwegen door Afrika, India en Zuidoost-Azië.

"Als je gaat liften móét je wel contact maken" Wereldreiziger Tim Schuijt

"Ik vind liften de beste manier van reizen", zegt de jonge wereldreiziger thuis bij zijn ouders aan de keukentafel in Zaandam. "Je kan met een trein gaan, maar dan ben je meer in je eigen bubbel. Als je gaat liften móét je wel contact maken, je gaat niet als een weirdo in de auto zitten en voor je uit kijken. Je wil er toch iets voor terugdoen, belangstelling tonen of wat van je verhalen vertellen, zodat er in ieder geval iets van een gesprek is." Zijn ouders zijn tijdens de reis wel wat ongerust, maar met de Find My iPhone-app aan weten ze in ieder geval waar hij is. En via foto's en filmpjes op Instagram is hij goed te volgen. "Zij kregen wel de primeurtjes hoor", lacht Tim. Dat hij ook is gaan vloggen op zijn reis is met name te danken aan twee Youtubers die hij in Egypte ontmoet. Ze fietsen door het land heen en Tim sluit zich bij hen aan. Ondertussen leren ze hem van alles over hoe het vloggen aan te pakken. Tekst loopt door onder de post.

"Ja, dat kost heel veel tijd", verzucht Tim nog maar eens als hij terugdenkt aan die periode. "Je moet heel vaak een camera ergens neerzetten. Dan terugrennen naar je fiets. Dan fietsen. Dan terugrennen naar je camera. En dan weer terugrennen naar je fiets." Voordat hij ging filmen had hij nog niet veel volgers op zijn kanalen. "Maar daarna ging het snel. Je moet leuke video's maken en dan doet het algoritme de rest. Iedereen is altijd heel positief geweest." Inmiddels heeft hij een indrukwekkende 100.000 volgers op Instagram en een kleine 88.000 volgers op TikTok. Veel positieve ervaringen dus. Maar wanneer was het nou echt niet leuk? "Sowieso in Dubai. Die stad springt er bovenuit. Want ten eerste is het gewoon alleen maar op materialisme gebouwd. Ik sliep daar in een hostel met alleen maar arbeidsmigranten. En dan merk je gewoon hoe... hoe kut de omstandigheden voor die mensen zijn die daar zijn om te werken, in plaats van alleen maar dure kleding te kopen in de stad. En dat is gewoon een beetje triest." Op de grens van Egypte en Sudan krijgt Tim een ernstige infectie in zijn knie, nadat hij in een tentje had geslapen op een eiland. "Ik ben waarschijnlijk daar gebeten door een insect, of toen ik één of andere tunnel inging." Hij en zijn fietsvrienden dachten daar een schat te vinden. "Maar alles wat we vonden was een emmer water. Het was in ieder geval een heel avontuur." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Tim Schuijt

De zwelling is zo erg dat hij geopereerd moet worden. Hij houdt er letterlijk een gat in zijn been aan over. Een slecht doktersadvies later (steek een vinger in de wond om hem schoon te houden) is de pijn alleen maar erger, waarna hij er een andere dokter naar laat kijken. Die weet meer raad en Tim kan zijn reis door de woestijn van Sudan vervolgen. Wel in zijn eentje. Opmerkelijk genoeg kijkt hij positief op de ervaring terug. "Uiteindelijk ben ik erg dankbaar voor dat gat in mijn been. Ik heb daar gewoon heel veel van geleerd. Want als je in je eentje gewoon duizend kilometer door een woestijn heen fietst, ben je achteraf niet de persoon die je aan het begin van die reis was. Naast dat ik een heel vet verhaal heb, ben ik ook mentaal veel verder gekomen." Hij houdt er wel een litteken op zijn been aan over: "Echt zo'n zwarte. Supervet. Verder heb ik er geen last van, al jeukt het soms wel een beetje." Onveilige landen Als je dit allemaal leest zou je haast denken dat de 22-jarige geen grenzen kent, maar sommige landen slaat hij over uit veiligheidsoverwegingen. Myanmar bijvoorbeeld. "Ja. Daar was het gewoon onveilig. Daar mogen zelfs westerse media niet komen. Dan lijkt het me een beetje stom als ik daar dan aankom met mijn selfiestick." Motorrijden in India zonder rijbewijs is echter geen probleem, vindt hij. "Of je nou een rijbewijs hebt of niet; je hebt daar toch geen regels. Dus je kan wel heel erg netjes in Nederland je papiertje hebben gehaald, zodra je de weg op gaat in India moet je dat allemaal vergeten. Daar is het 'free for all'. Je rijdt waar je kan rijden, that's it." Daar moet je je dan af en toe toch onveilig hebben gevoeld? "Huh? Oh nee." Tekst loopt door onder de post.

Hij denkt nog even na. "Ik heb me één keer onveilig gevoeld, in Turkije. Toen was ik 's avonds gaan liften. Daarna ben ik dat bewust nooit meer gaan doen. Ik stapte in een auto met twee oude heren, die zullen rond de zestig zijn geweest. Die reden op een gegeven moment echt in een graanveld, heel afgelegen en ver van mijn route af, zo naar een schuurtje."

"Het was zo'n situatie die je in films ziet, dan rijd je ook zo'n graanveld in om daar omgelegd te worden" Wereldreiziger Tim Schuijt

"Toen heb ik wel echt mijn vrienden geappt: 'Yo, dit is nu mijn locatie. Ik weet niet wat er gebeurt, maar voor de zekerheid... Hier ben ik'. Het was zo'n situatie die je in films ziet, dan rijd je ook zo'n graanveld in om daar omgelegd te worden." Tot overmaat van ramp haalden ze ook nog een schep uit dat schuurtje. Hij lacht, want gelukkig liep het goed af. "Ze reden terug en zetten me precies af waar ik wilde." Tekst loopt door onder de foto.

Wereldreiziger Tim Schuijt liftte van Zaandam naar Hong Kong - Foto: Tim Schuijt

372 dagen nadat Tim vertrok uit Zaandam komt hij aan in Hong Kong. Daar stapt hij de universiteit binnen waar hij een afwijzing kreeg. "Ik wilde het toch wel even bekijken. Als ik hier zou zijn gaan studeren, hoe zou mijn leven er dan een beetje uit hebben gezien? Toch enigszins iets van die universiteit kunnen aanvoelen." Ben je blij dat het zo is uitgepakt? "Ja. Het is perfect. Ik had het niet anders gewild."

Er zijn inmiddels plannen voor een boek over de reis. Tim is van plan om door te gaan met video's maken. Die - en de video's van zijn wereldreis - zijn te bekijken via zijn kanaal @Timztravel.