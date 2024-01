Stadsdichter Charlotte over nieuwjaarsspeech: "We moeten met elkaar in gesprek blijven"

Over een kleine week is het weer zover: de nieuwjaarsbijeenkomst van gemeente Hilversum in de Sint Vituskerk. Een vaste spreker tijdens dit evenement is stadsdichter Charlotte de Raad. Wat kunnen we dit jaar van haar verwachten? "Ik probeer het lokaal te houden, maar er is natuurlijk veel gaande in de rest van de wereld."

Voor het tweede jaar op rij mag stadsdichter Charlotte de Raad een gedicht voordragen bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Hilversum. Een bijzonder moment, vindt ze, waarin ze vooruitkijkt naar het aankomende jaar en terugblikt op de hoogte- en dieptepunten van 2023.

Hoe het gedicht er precies uit komt te zien, is nog de vraag. "Het kan nog alle kanten op gaan, ik ben nu druk aan het schrijven", vertelt De Raad wanneer gevraagd wordt of we vast een voorproefje van het verhaal kunnen krijgen. "Eén ding is voor mij wel duidelijk: ik wil graag dat het een warm gedicht is. Een soort wens voor Hilversum."

Toch kan het niet alleen maar positief zijn, vindt ze. "Ik wil de juiste balans vinden, zodat het wel realistisch en menselijk blijft. Ik probeer het lokaal te houden, maar er is heel veel gaande in de rest van de wereld. Dat hoort er helaas ook bij."

Verbinding

Toch zegt De Raad dat ze het mooi vindt hoe Hilversum wel met elkaar in gesprek blijft gaan en benadrukt ze hoe belangrijk dat is, ondanks alle ellende op de wereld. "De gemeente Hilversum is niet klein, maar wel nét klein genoeg om met elkaar verbinding te blijven zoeken. En verbinding hebben, dat is echt een voorrecht."

Verder wil de stadsdichter ook terugblikken op vervelende gebeurtenissen binnen Hilversum. "We zijn twee jonge meiden verloren bij een ernstig auto-ongeluk. Dat heeft veel impact gehad op de gemeenschap. Daar mag iets troostends over gezegd worden."

