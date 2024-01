Bij autobrand beschadigde auto weer in de fik, politie vermoedt nu wél brandstichting

Een auto op een Hoofddorps parkeerterrein die bij een brand op Nieuwjaarsdag zwaar beschadigd raakte, heeft gisteravond weer in lichterlaaie gestaan. Het is volgens de politie aannemelijk dat het vuur gisteravond is aangestoken, maar sporenonderzoek zal er niet worden gedaan.

Tweede autobrand in vier dagen op zelfde Hoofddorpse parkeerplaats - Foto: NH Media

Daar heeft de politie momenteel de capaciteit niet voor, zegt een woordvoerder. Er wordt wel buurtonderzoek verricht. Het gaat om het parkeerterrein langs de Hoofdweg Oostzijde, naast appartementencomplex Kievit aan de Graan voor Visch. Gisteravond rond 22.30 uur woedde daar brand in een auto (de witte auto op de foto hierboven), die door de brandweer werd geblust. Onder de motorkap Vandaag laat de politie aan NH weten dat de betreffende auto bij een brand op Nieuwjaarsdag al beschadigd was geraakt. Die brand was volgens de woordvoerder naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van een technisch probleem. Het vuur begon toen onder de motorkap van de auto twee parkeerplaatsen verderop (de grijze auto op de foto hierboven) en sloeg over naar de auto ernaast én de auto daarnaast. De gedupeerde eigenaar van de middelste auto had zijn wrak inmiddels laten weghalen, zo blijkt uit onderstaande tweet die wijkagent Johan Dubbeldam op Nieuwjaarsdag deelde.

De kans dat een vier dagen geleden gebluste brand weer oplaait, is volgens de woordvoerder te verwaarlozen. De politie vermoedt daarom dat de brand van gisteravond in de eerder beschadigde auto is aangestoken, mogelijk met vuurwerk. Nog drie auto's Niet alleen aan de Graan voor Visch, ook aan de Graftermeerstraat gingen rond de jaarwisseling auto's verloren. Op het bedrijventerrein brandden die nacht drie auto's uit, waarvan er twee bijna letterlijk met de grond gelijk werden gemaakt.

