Laren krimpt nog verder, gemeente is grijze oase

Bijna overal groeit het aantal inwoners, behalve in Laren. In 2023 daalde het inwoneraantal daar met 223 personen en dus is de gemeente volgens de CBS cijfers nu een krimpgemeente. Hoe komt dat?

Laren ligt in een mooie, landelijke omgeving en is vooral een grijze oase: een geliefde plek voor vermogende senioren. De gemeente vergrijst, 31,6% van de bevolking is ouder dan 65 jaar. Dat is ruim boven het landelijke gemiddelde van 20,2%. Er gaan meer mensen dood, dan geboren worden in de gemeente.

Volgens Jurriën Beerda van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) zijn er verschillende redenen voor deze vergrijzing: "Laren is een dure gemeente waardoor het voor jonge(re) gezinnen lastiger is om een geschikte en betaalbare woning te vinden. Daarnaast is er weinig nieuwbouw. Dat heeft tot gevolg dat starters er niet terecht kunnen. In Laren wonende starters vertrekken daarom naar omliggende gemeenten. Dat speelt overigens in meer kleine(re) plaatsen.’’

Openbaar vervoer

De vergrijzing is niet het enige probleem. Emmanuel Lucas, voorzitter van de Jongerenraad in Laren, ziet vooral een mismatch tussen vraag en aanbod. Zoals bijvoorbeeld bij het openbaar vervoer. "Er gaat één keer per uur een bus en 's nachts reizen in Laren is helemaal niet te doen. Jongeren kunnen elkaar hierdoor moeilijker opzoeken." De Jongerenraad zet zich in om de juiste omstandigheden te creëren zodat Laren ook een aantrekkelijk dorp wordt voor jongere mensen, maar geeft Lucas aan "dat is makkelijker gezegd dan gedaan, als je de huizenprijzen bekijkt."