Vriend en baas vermoorde tattoo-artiest Steve blijft langer vastzitten

Hoofddorper Ismaël El B. blijft voorlopig vastzitten op verdenking van het doden van zijn werknemer en goede vriend Steve Mahakena . El B.'s advocaat vindt het bewijs tegen zijn cliënt te zwak en verzocht de rechter gisteren daarom of hij de inhoudelijke behandeling in vrijheid mag afwachten. Die wees dat verzoek voor de tweede keer af.

Volgens advocaat Vincent Poelmeijer zijn er drie feiten die het onwaarschijnlijk maken dat El B. de dader is: "Hij heeft zelf 112 gebeld, heeft continu consistent verklaard en had geen zichtbaar letsel. Dat zou je wel verwachten als hij geweld zou hebben gebruikt tegen Mahakena." Het Openbaar Ministerie (OM) vindt het ontbreken van verwondingen bij El B. geen bewijs om een mishandeling uit te sluiten.

In een tweede voorbereidende zitting moest de rechter bepalen of El B. voorlopig vast blijft zitten op verdenking van de moord op de Hoofddorpse tattoo-artiest Steve Mahakena. Die werd op 7 maart vorig jaar zwaargewond gevonden in El B.'s woning. El B. belde zelf een ambulance nadat zijn vriend volgens zijn versie van het verhaal zwaargewond de nacht bij hem had doorgebracht. Steve zou El B. in eerste instantie hebben verboden om de hulpdiensten te bellen.

De verdediging komt met een heel ander scenario. Uit het politieonderzoek zou blijken dat Steve voornamelijk via het platform 'Bullchat' contact had met minderjarige jongens. Een pedojager zou hem die bewuste avond als wraak in elkaar hebben geslagen.

Verdachte in moordzaak tattoo-artiest: 'Steve in de val gelokt door pedojager'

"Een getuige heeft verklaard dat er meerdere malen aan hem is verteld dat deze man van plan was Steve in de val te lokken en zich daarbij wilde voordoen als 13-jarige jongen", lichtte Poelmeijer gisteren toe. Een andere getuige zou deze verklaring hebben bevestigd.

Het OM gelooft dit verhaal niet, omdat uit onderzoek zou blijken dat het dodelijke geweld ín de woning van El B. móét hebben plaatsgevonden. Op de gang en buiten is namelijk geen bloed gevonden. Ook passen de bloedspatten in de woning volgens een expert beter bij rondvliegend bloed tijdens een vechtpartij of mishandeling dan bij lekkend bloed van iemand die gewond is.

Financieel kapot

De rechtbank vindt het bewijs tegen El B. dus wel sterk genoeg om hem vast te houden. De tattooshop-houder vertelde gisteren financieel kapot te gaan doordat hij in de gevangenis zit. "Ik wil redden wat er te redden valt, mijn winkels, alles wat ik heb opgebouwd in de afgelopen vijf jaar is allemaal kapot aan het gaan."

Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, is er nog geen inhoudelijke zitting gepland. Op 4 maart is de volgende voorbereidende zitting in de zaak. Dan besluit de rechter opnieuw of El B. vast blijft zitten.