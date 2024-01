Trevon L. in beroep tegen opgelegde straf voor moord op Hendrik Vroegop

Trevon L. (77) is het niet eens met de jarenlange celstraf en geldboete die hij vorige maand door de rechter opgelegd kreeg. Die vond dat hij 14 jaar de cel in moet voor het vermoorden van de 79-jarige Hendrik Vroegop uit Sint Pancras, precies een jaar geleden. L. ontkent de moord.

Hendrik Vroegop was een bekend gezicht in Sint Pancras. De twee meter lange Pancrasser maakte vrienden en vijanden. Hij was voormalig raadslid van de gemeente Langedijk en handelde in paardensport, maar werd ook veroordeeld voor illegale handel en huiselijk geweld.

Op zijn erf woont ook Trevon L. Op 4 januari is op camerabeelden te zien dat L. het slachtoffer Vroegop een tijdje observeert in zijn kantoor. De veel kleinere L. besluipt Vroegop en deelt een klap uit met een hardhouten voorwerp.

Het slachtoffer wordt later verderop in een schuurtje, dat vaak wordt beschreven als carport, gevonden. Wat er precies in dat schuurtje heeft afgespeeld, blijft tot op de dag van vandaag onduidelijk.

L. heeft dus hoger beroep ingesteld tegen de opgelegde celstraf, meldt het NHD. Dat bezwaar maakt hij ook tegen de schadevergoeding van 215.000 euro die hij aan de nabestaanden van Vroegop moest betalen.