Adam en Olivia opnieuw populairste namen voor nieuwe Amsterdammertjes

Net als in 2022 werden de namen Adam en Olivia vorig jaar het meest gegeven aan de geboren kinderen. Er werden 75 Adams geboren en 42 Olivia's. De naam Olivia is voor de derde keer op rij de populairste meisjesnaam. Adam was in 2020 ook al de populairste naam voor jongens.

Adam was vorig jaar de tweede populairste naam in de stad. Toen werd de lijst aangevoerd door Noah, die dit jaar op de tweede plek staat, met 39 baby's. De top drie van jongensnamen werd afgemaakt door Benjamin, 37 keer. Die drie namen stonden vorig jaar ook in de top drie.

Bij de meisjesnamen voert Olivia al een paar jaar de lijst aan. Wel zijn er dit jaar minder Olivia's geboren dan vorig jaar, toen waren het er 46. De tweede naam op de lijst is Sofia, met 34 baby's. Die naam stond een jaar eerder nog op de zevende plaats. Namen die eindigen op 'ia' waren populair in de stad, want Mia, die vorig jaar niet eens in de top tien stond, maakt de drie meest gekozen meisjesnamen af met 29 benoemingen.

Landelijke top anders

Landelijk gezien werd Noah de meest gekozen jongensnaam, gevolgd door Luca en Lucas (die beide niet in de top tien van Amsterdam staan). Bij de meisjes kregen landelijk gezien de meeste baby's de naam Julia, die op de 22e plaats in de stad staat. Daarna kwamen de namen Olivia en Mila (zevende plaats in Amsterdam).