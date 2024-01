Nachtmerrie komt uit: wel vorst, niet schaatsen op Amstelveense natuurijsbaan

Voor plassen en meren gaat het niet hard genoeg vriezen, maar de kans is groot dat we medio volgende week wél op ondergelopen weilanden en slootjes kunnen schaatsen. Ook op natuurijsbanen zorgt de naderende vorst voor enthousiasme. In Amstelveen niet: daar is de baan namelijk nog steeds zo lek als een mandje .

Bekijk hieronder de reportage die NH-verslaggever Celine Sulsters in december maakte over de lekkenatuurijsbaan.

"Het was prachtig geweest", zegt secretaris van schaatsvereniging De Poelster Jan Bolt. Nog voordat de vorst ons land goed en wel in zijn greep heeft, heeft hij het idee van een baan vol schaatsende Amstelveners al uit zijn hoofd gezet.

De kans dat de Poel komende week helemaal dichtvriest, is nihil. Daarom was het extra mooi geweest als er wél op de natuurbaan geschaatst had kunnen worden, erkent hij. Toch hoopt hij nog steeds dat de schaatsbaan later deze winter wél open kan. "We zijn nu met de gemeente in gesprek over een kortetermijnoplossing, met zandzakken."

Zandzakken

Daarvoor zijn mogelijk 'heel veel zandzakken' nodig, waarschuwde Bolt eerder. Een oplossing voor de lange termijn zal op z'n vroegst in 2027 worden doorgevoerd.

Wat ijsmeester Bob Schrage betreft mag het zonder oplossing dit jaar bij deze (matige) vorstperiode blijven. "Dan hopen we maar dat er weinig vorst is", zei Schrage in december voor de camera van NH. "Anders is het pijnlijk."