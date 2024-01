Fietser gewond bij aanrijding met auto op Amstelveense rotonde

Een fietser is vanmiddag in Amstelveen rond 13.15 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de rotonde die de Keizer Karelweg en de Meester G. Groen van Prinstererlaan met elkaar verbindt.

Op foto's van het ongeluk is te zien dat het slachtoffer op een brancard in een ambulance wordt geschoven. Volgens een politiewoordvoerder is deze daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de botsing. De rotonde was om die reden tijdelijk deels dicht. Automobilisten moeten fietsers die op het fietspad rijden op deze rotonde voorrang verlenen.