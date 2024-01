Verliefde man (23) met autisme hoort tbs-eis voor stalking

Amstelvener Josef M. (23) moet wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft maximaal vier jaar worden opgenomen in een tbs-kliniek. Hij zou een vriend uit Badhoevedorp voor wie hij gevoelens had, hebben gestalkt. Zijn advocaat noemt de eis disproportioneel.

Verdachte Josef M. stalkte de man uit Badhoevedorp een half jaar lang intensief (archieffoto) - Foto: ANP

De Badhoevedorper zette in oktober 2022 een punt achter de vriendschap met Josef. Het voelde voor het slachtoffer en zijn familie alsof Josef dit niet accepteerde. Josef zou zijn vriend in de periode van 1 oktober 2022 tot 27 maart 2023 hebben belaagd met talloze berichten en anonieme telefoontjes, in de buurt van zijn woning hebben gestaan en zonder toestemming naar binnen zijn gegaan. Dit bevestigt Josef vandaag in de rechtbank in Haarlem. "Ik had een hyperfocus op het slachtoffer, waardoor ik niet echt meer luisterde naar mijn omgeving", vertelt hij. "Ik hoopte dat er een gesprek uitkwam, dat er een vriendschap uitkwam."

"Ik was verliefd op hem" Josef M.

De twee mannen kenden elkaar van de middelbare school, sinds de brugklas. In 2022 gingen ze samen uit, bijvoorbeeld naar festivals. "Ik was verliefd op hem", geeft Josef toe. "De gevoelens speelden wel een rol om bij hem te willen zijn, maar ik wilde vooral de vriendschap voortzetten." Dat het zo niet langer verder kon, realiseerde Josef zich al in 2022. Hij ging naar de huisarts, kwam op een wachtlijst te staan en ging in behandeling. Maar hij kreeg te horen dat ze hem niet konden helpen met zijn klachten, vervolgens kwam hij ergens anders op een nog langere wachtlijst te staan. "Ik heb de huisarts gevraagd om opgenomen te worden", vertelt Josef over zijn hulpvraag. "Maar ik kreeg geen doorverwijzing." Terwijl hij nog wachtte op die hulp, werd hij aangehouden door de politie. Hyperfocus Inmiddels zit hij al negen maanden in de gevangenis. Daar krijgt hij psychische begeleiding en medicatie. De psycholoog en psychiater hebben hem gediagnostiseerd met een autismespectrumstoornis en een depressie. Ze beschrijven in hun rapport dat Josef de neiging heeft om zich heel erg op iets te richten. Josef zelf omschrijft dit als hyperfocus. Zo'n focus leek hij ook te ontwikkelen voor medegedetineerden en daarom is hij overgeplaatst naar een andere locatie. Daarnaast heeft hij voor een vergelijkbare stalkingszaak al een keer een voorwaardelijke straf opgelegd gekregen. De psycholoog en psychiater adviseren om Josef in een kliniek op te nemen, zodat ze hem daar kunnen observeren en met hem in gesprek kunnen gaan. Door beter inzicht te krijgen in zijn persoonlijkheid en hem bepaalde vaardigheden aan te leren, hopen ze te voorkomen dat Josef nog een keer de fout ingaat.

"Stop er alsjeblieft mee" Officier van Justitie

"Stop er alsjeblieft mee", zegt de Officier van Justitie tegen Josef over de stalking. Hij verzoekt het advies van de psycholoog en psychiater op te volgen, met name omdat Josef al eerder een ambulante behandeling heeft gehad. Dat werkte toen niet, concludeert de officier. Dwangverpleging De officier eist tbs met dwangverpleging voor maximaal vier jaar. "Deze is waarschijnlijk volledig nodig", stelt hij. De rechter beslist na twee jaar of verlenging nodig is. Daarnaast eist de Officier van Justitie tien maanden gevangenisstraf minus de negen maanden die Josef nu al in voorarrest heeft gezeten. Josefs advocaat noemt die eis disproportioneel. Ze oppert een gevangenisstraf van maximaal negen maanden met voorwaarden. Het voorarrest zou hiervan afgetrokken worden, waardoor Josef op vrije voeten zou komen.

"Autisme is niet te behandelen" Advocaat Knol

Ze benadrukt dat Josef geen geweld heeft gebruikt tegen het slachtoffer en dat er geen persoonlijkheidsstoornis maar autisme is gediagnostiseerd. "Autisme is niet te behandelen", zegt ze, verwijzend naar het psychisch rapport. "Dat is hoe hij is. Alleen de symptomen zelf kunnen behandeld worden." Dat betekent niet dat Josef geen hulp wil. Integendeel, hij wil volledig meewerken aan een behandeling. De advocaat benadrukt dat haar cliënt maanden voor zijn aanhouding al aan de bel heeft getrokken bij de huisarts. "Als de cliënt er wel terecht kon, hadden we hier misschien wel niet gezeten." Ondertussen zit Josef met zijn handen ineengevouwen. "Ik heb spijt dat ik de slachtoffers leed heb aangedaan en heb meegesleept", benadrukt hij nog één keer. Over twee weken doet de rechter uitspraak.