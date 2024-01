Inbrekers gezondheidscentrum 'zochten alleen maar een slaapplek'

Tegen drie van de vier inbrekers van het gezondheidscentrum de Kolk in Oostzaan is voor de Haarlemse rechtbank vier maanden gevangenisstraf geëist. De mannen, allen afkomstig uit Tunesië en illegaal in Nederland, braken in de nacht van 7 op 8 oktober 2023 in. Ze lieten een enorme ravage achter en namen een geldbedrag mee van 200 euro. Ze werden door de politie op het dak van het pand aangehouden. De vierde verdachte die buiten was, liep op de vlucht tegen een boom aan en raakte bewusteloos.

Een van de inbrekers werd aangehouden - Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

De verdachten ontkennen dat ze hebben ingebroken en uit waren op geld. "We waren op zoek naar een slaapplek. We hadden al vier dagen niet geslapen. We zagen een raam open staan en zochten naar een slaapplek", verklaart een van de verdachten. Zijn verhaal wordt door de anderen bevestigd. Dat er een ravage is aangericht, een computer is vernietigd en een kluis open en leeg is aangetroffen, kan geen van de drie zich herinneren. "We waren onder invloed van alcohol en drugs."

De brandweer was tijdens aanhouding van de inbrekers aanwezig - Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter