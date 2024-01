Winter in zicht: droog en koud weekend voor de boeg

Na nog wat wisselvallige dagen gaat het dit weekend dan toch echt vriezen en ook lijkt er een eind te komen aan alle regen. Van schaatsen kunnen we waarschijnlijk voorlopig vooral dromen, want hoewel het droger en zonniger wordt, stijgen de temperaturen volgende week weer licht.

Vannacht viel de regen boven onze provincie met bakken uit de hemel, maar volgens NH-weerman Jan Visser komt er op korte termijn toch echt een einde aan al dat hemelwater.

Verspreid over de regio zullen er nog wat buien vallen, maar wel iets minder dan gisteren. "Er zijn wat droge fasen, maar de bewolking overheerst", vertelt Visser. "Helemaal droog houden we het dus niet."

De temperatuur komt uit op maximaal 8 graden. Ook aan het stormachtige weer is een einde gekomen. "De wind is aanzienlijk zwak", aldus Visser. Deze waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten.

Duidelijk kouder

Helemaal droog is het nog niet: vannacht en morgen overdag valt van tijd tot tijd nog wat regen en motregen. De wind waait dan uit het oosten tot zuidoosten, op het IJsselmeer waait het vannacht met windkracht vijf tot zes vrij krachtig tot krachtig, bij het Markermeer waait het iets minder hard.

Morgen gaat de wind volgens Visser 'om naar richtingen tussen zuid en west', maar blijft rond het IJsselmeer uit het noordoosten waaien. Voor de hoge waterstanden is dit volgens de weerman van belang. "Als de wind uit het oosten waait, komt het water richting de Noord-Hollandse kust."

Met 5 tot 6 graden lijkt de winter morgen weer een stapje dichterbij te komen. Visser: "We komen duidelijk in koudere lucht terecht." De overgang naar echt droger weer wordt dit weekend gemaakt. "Met geleidelijk meer zon en duidelijk lagere temperaturen."

Schaatsen uit het vet?

Het weekend begint zaterdag met bewolking met misschien nog wat neerslag. De weerman verwacht dat dit heel weinig zal zijn, wel is er kans op wat sneeuw of natte sneeuw.

Zondag is het droog en zonnig en is er op de meeste plaatsen in de provincie sprake van lichte vorst. De temperatuur ligt dan net iets boven nul.

Vriezen doet het volgens Visser volgende week maandag, dinsdag, woensdag en donderdag waarschijnlijk licht. Overdag liggen de temperaturen dan rond het vriespunt. Halverwege volgende week worden de temperaturen weer ietsjes hoger.

Fanatiekelingen die hun schaatsen van zolder willen halen moeten nog even geduld hebben. Volgens Visser zijn voor een beetje ijs toch wel een paar nachten flinke vorst nodig.