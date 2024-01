Twee tieners opgepakt die met geweld leeftijdsgenoot probeerden te beroven

Twee tieners die gisteren in Amstelveen met geweld een telefoon van een leeftijdsgenoot afpakten, kwamen daar niet mee weg. Het slachtoffer wist de twee nauwkeurig te omschrijven, waardoor de politie ze even later kon oppakken.

De tieners moesten in ieder geval de nacht doorbrengen in een politiecel en het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

Het lukt het slachtoffer om snel 112 te bellen en een duidelijk signalement door te geven. Daardoor kan de politie gericht zoeken in de wijk. "Niet veel later troffen wij de verdachten aan en hebben wij ze aangehouden. Zij voldeden namelijk volledig aan het signalement", schrijft de politie.

De tieners slaan gisteravond rond 18.00 uur toe op de Parlevinker in Amstelveen. Ze werken het slachtoffer met geweld naar de grond en proberen zijn telefoon te stelen, laat de politie weten in een bericht op Facebook.

Vorig jaar september was er nog een straatroofgolf in Amstelveen. Toen werd in één weekend drie keer toegeslagen. In oktober werden twee minderjarigen aangehouden voor de gewelddadige beroving van een leeftijdsgenoot aan de Legmeerdijk.