De Peiling: ik ben blij dat het eindelijk winter wordt

Komend weekend wordt het kouder en de kans is groot dat het gaat vriezen. De winter lijkt eindelijk echt te beginnen. Ben jij een echte winterliefhebber en zie je de lol in van frisse, snerpende kou? Of ben je een zomermens en zit je de wintertijd uit tot het weer zachter is? Onze stelling is vandaag: ik ben blij dat het eindelijk winter wordt.

We zijn in Nederland gezegend met vier verschillende seizoenen. In andere landen heb je elke dag van het jaar een stralend blauwe lucht met een warme zon. Ons klimaat is veel grilliger en daarmee ook afwisselend.

Elk seizoen heeft zo zijn charmes. In de winter kun je schaatsen, frisse wandelingen maken, choco drinken bij de kachel of je onder een dekentje op de bank nestelen om een boek te lezen. Ultieme gezelligheid, of toch niet?

Heb je een hekel aan binnen zitten, kun je niet schaatsen, word je dol van de hoge energierekening en krijg je stramme spieren van de kou? We zijn benieuwd hoe jij de aankomende winterperiode ervaart.