Ravage na explosie bij Beverwijkse woning

Een explosie bij een woning aan de Vechtstraat in Beverwijk zorgde voor een ravage. De aanwezige bewoner bleef ongedeerd.

De melding van de explosie kwam binnen bij hulpdiensten om 3.15 uur. Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat de buren van de getroffen woning de explosie hebben gemeld.

"Zij hoorden een grote klap en zagen iemand gekleed in het zwart wegrennen. We zijn nu getuigen aan het horen."

Een bewoner van het pand was aanwezig, hij is ongedeerd gebleven.

Overal glas

De schade aan het pand was flink. Onder andere de waterleiding is beschadigd, een ruit is uit de gevel geklapt en de voordeur ligt eruit. Overal rond de woning ligt glas.

Om wat voor explosief het gaat en wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De Forensische opsporing doet hier onderzoek naar.