Vrouw (49) overleden na botsing N245 bij Oudkarspel

Een 49-jarige vrouw uit Schagen is vannacht om het leven gekomen nadat ze met haar auto op een andere auto botste. Het ongeluk gebeurde op de grens van Oudkarspel en Warmenhuizen op de N245/Westelijke Randweg.

De twee auto's botsten rond 23.30 uur op elkaar en lieten een ravage achter op de weg.

De vrouw uit Schagen zat alleen in de auto, de inzittenden van de andere auto zijn naar het ziekenhuis gebracht, over hun toestand is momenteel nog niks bekend.

De bestuurder van het andere voertuig, een 19-jarige man uit Groningen, is aangehouden. Zijn rol wordt op dit moment onderzocht door de Forensische Opsporing Verkeer.

Tekst gaat door onder de foto's.