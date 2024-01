Deze ex-internationals doen mee aan de Nieuwjaarswedstrijd in Haarlem

Stefanie van der Gragt, Michael Reiziger, Dyanne Bito, Aron Winter, Leonne

Stentler, Stan Valckx en Denny Landzaat doen mee met de wedstrijden. Eerder werd al bekend dat Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB meedoet.

Michael Reiziger is momenteel de bondscoach van Jong Oranje. Hij speelde drie keer op een EK en kwam één keer in actie op een WK. Ook Aron Winter, Europees kampioen in 1988 met Oranje, is te bewonderen op het veld van Koninklijke HFC.

Leeuwinnen

Andries Jonker en Vera Pauw zijn de coaches bij de vrouwen. Stefanie van der Gragt, sinds vorig jaar manager vrouwenvoetbal bij AZ, zal meespelen met de vrouwen. Van der Gragt sloot haar interlandcarrière vorig jaar af op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Leonne Stentler is momenteel analist bij de NOS en speelde in het verleden 16 interlands voor Oranje.

