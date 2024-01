Vrouw (74) bij woningoverval meerdere keren op hoofd geslagen in slaapkamer

Bij een woningoverval aan het Zuiderpad in Zuidoostbeemster is vanochtend vroeg een 74-jarige vrouw op haar hoofd geslagen. Meerdere personen drongen het huis binnen en probeerden met geweld aan haar bezittingen te komen. Toen dat niet lukte zijn ze gevlucht.

De vrouw werd vanochtend rond 5.20 uur wakker van een harde knal. Vervolgens hoorde ze meerdere inbrekers in haar huis, waarvan één haar slaapkamer binnenkomt. Die slaat haar meerdere keren op het hoofd. Hoe is nog onduidelijk, maar op de één of andere manier lukt het de inbrekers niet om de vrouw bezittingen afhandig te maken. Daarna besluiten ze te vluchten, de vrouw hevig geschrokken achterlatend.

Geen signalement

De 74-jarige raakte niet gewond bij de overval, maar is wel erg geschrokken meldt de politie. Die is op zoek naar eventuele getuigen. Dat lijkt lastig worden; het Zuiderpad is een rustige en doodlopende weg. Daarnaast is er geen signalement.

De politie is ook geïnteresseerd in eventuele camerabeelden waar de personen op te zien zijn. Wie iets te melden heeft kan via deze link terecht.