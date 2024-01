Op eerste dag trainingskamp loopt Ajax-keeper Jay Gorter hersenschudding op

Op de eerste training ging het mis voor Gorter. De goalie, die pas net terug is van een blessure, liep een hersenschudding op. Het is onduidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Gorter keert na één dag dus alweer huiswaarts. Ajax belegt momenteel een trainingskamp in Cadíz, in het zuiden van Spanje. Georges Mikautadze is niet meegereisd om zijn transfer naar FC Metz af te ronden. Ook de geblesseerden Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Silvano Vos bleven achter in Amsterdam.

Ajax speelt zondag een oefenwedstrijd tegen Hannover 96.