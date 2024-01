Vapes zijn verboden, maar Hilversumse jongeren halen ze 'gewoon' nog via Snapchat 

Wie denkt dat vapen in het nieuwe jaar dan ook echt verleden tijd is, heeft het mis. Hilversumse tabakszaak eigenaar Adam Hancar ziet de illegale handel groeien. "Mensen halen vapes uit het buitenland of zetten zelf iets in elkaar."

Door deze regelgeving verliest Adam 50 procent van zijn omzet. "Voor mijn winkel was dit echt een klap. De winstmarge op vapes was heel hoog en nu ineens is het weg. Het gaat nu weer de kant van de sigaretten op, maar die hebben niet zoveel marge."

Wij hebben gevraagd hoe Hilversumse jongeren denken over het verbod op vapes, dit is te zien in onderstaande video: