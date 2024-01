Met pijn in het hart gaat Ben Copiers ijsboot in de verkoop: "Pa had gewild dat ik door was gegaan"

De bekende knalgele ijsboot van de vorig jaar overleden Ben Copier gaat in de verkoop. Zeventien jaar lang voer Ben over de Loosdrechtse Plassen om ijsjes te verkopen, maar vorig jaar overleed hij op 83-jarige leeftijd. Sindsdien heeft de boot grotendeels aan wal gelegen. "We verkopen hem dan ook met pijn in het hart", vertelt zijn zoon Tom.

'Aan alles komt een einde: zo ook aan het ijsboot-tijdperk', schrijft de zoon van Ben op de Facebookpagina van de ijsboot. Op de pagina laat Tom Copier weten dat de iconische ijsboot van zijn vader te koop staat. Na het overlijden van Ben is Tom met zijn vriendin nog een keer met de boot gaan varen om de laatste ijsjes te verkopen, maar sindsdien ligt de boot aangemeerd voor het huis van de vrouw van Ben.

"We verkopen de boot met pijn in ons hart", vertelt Tom. Doorgaan met de ijsboot is voor zowel Tom als voor zijn moeder geen optie, vanwege hun eigen werk. "Pa had het liefst gewild dat we door waren gegaan met de ijsboot, maar dat lukt ons niet."

De boot is inclusief buitenboordmotor, aggregaat en eventueel vriezers. Een vergunning om de boot als ijsboot te blijven gebruiken is niet nodig. Ombouwen tot een pleziersloep is volgens Tom ook een optie.

Bekendheid

Al zeventien seizoenen lang ging Ben tijdens het hoogseizoen de Loosdrechtse Plassen op om ijs te verkopen vanaf zijn gele boot. In zeventien jaar tijd werd Ben een bekendheid op en rondom de Plassen. Zelfs als het publiek Ben niet bij naam kende, kenden ze zijn gele boot wel.

Maar eind 2022 kreeg de Loosdrechter een hevige longaanval en belandde hij in het ziekenhuis. Uit meerdere scans bleek dat hij kanker had, met uitzaaiingen op zijn lever. Het bleek al jaren aan de gang te zijn. Dus moest de inmiddels 83-jarige zijn boot tijdens het hoogseizoen van 2023 aan de kant laten. In april blikte Ben met NH terug op zijn jaren op de ijsboot. Een week later overleed Ben Copier.