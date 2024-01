Vermiste man (33) uit Heemskerk in goede gezondheid gevonden

De 33-jarige man uit Heemskerk die sinds gisteravond werd vermist, is in goede gezondheid gevonden. Dat bevestigt de politie aan NH.

Met behulp van Burgernet, een politiehelikopter, hondenbegeleiders en het Veteranen Search Team (een groep oud-militairen) is vanaf gisteravond intensief bij het bosrijke gebied rond Chateau Marquette naar de man gezocht. Er zouden zorgen zijn om zijn gezondheid. Vanmiddag is hij dus in goede gezondheid gevonden.

Wat de reden is van zijn verdwijning, wil de politie niet bekendmaken. Voor het zoekteam start het jaar druk: "Het jaar is pas net begonnen, maar het is al de tweede grote zoekactie die we doen", zei Peter Wijnholds van het zoekteam eerder al.