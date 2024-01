Burgemeester Almere: bouwen woningen voor jonge Almeerders belangrijkste opdracht voor 2024

Er moeten woningen gebouwd worden, omdat jonge Almeerders in hun eigen stad willen kunnen wonen. Dat zei burgemeester Hein van der Loo tijdens de nieuwjaarsreceptie van de stad in theater De Kunstlinie. Volgens Van der Loo vraagt dat om investeringen op meerdere vlakken.

"We moeten zorgen dat er stroom is voor al die woningen", zei Van der Loo. Hij noemt daarnaast bereikbaarheid van Almere als kernpunt voor 2024. Een stad die wil groeien kan dat volgens Van der Loo enkel als die stad ook te bereiken is. "Dus kom maar op met die wegen, die spoorlijnen en die fietspaden."

Van der Loo riep tijdens zijn toespraak inwoners van de stad op om de pioniersgeest van de eerste bewoners van de stad in het hart te sluiten.

Hij zei verder dat Almere de stad is geworden zoals die is, omdat de inwoners al die jaren zelf de handen uit de mouwen hebben gestoken. Van der Loo ziet graag dat die mentaliteit nieuw elan krijgt. "Er mag best een onsje meer bij."

De burgemeester wilde de inwoners met zijn oproep een hart onder de riem steken. "We moeten niet vergeten waar we vandaan komen, dat dat onze kracht is. Om met lef, originaliteit en creativiteit problemen aan te pakken. En dan fiksen we het in Almere."