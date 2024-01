Dave uit Huizen redt 3 kinderen uit auto op z'n kop in sloot: 'Vader stond te gillen'

Drie kinderen die dinsdagavond betrokken waren bij een ernstig auto-ongeluk langs de A16 hebben het ternauwernood gered. Allemaal dankzij Huizer Dave Brood en zijn twee schoonzonen. Cor Bouma van Omroep Brabant sprak de man uit Huizen over zijn heldendaad.

Foto: Marcel van Dorst – Eye4images

De drie kinderen, die dinsdagavond werden gered uit een auto die over de kop was geslagen, zijn maar ternauwernood gered. De auto lag ondersteboven in een sloot langs de A16 bij Prinsenbeek. Het oudste kind zat al met het hoofd onder water. Ook lag er een baby in de auto. Dave Brood (53) uit Huizen reed vlak achter de bewuste auto. Samen met zijn vrouw (51), twee dochters en schoonzonen was hij met de camper op weg terug naar huis, toen hij bij Prinsenbeek zag hoe de auto met de kinderen van achteren werd aangereden. “De auto begon te tollen en sloeg over de kop en belandde op zijn dak in de sloot. Ik ben meteen gestopt en de camper uit gerend. Daar stond de vader van de kinderen in paniek te gillen: 'M’n kinderen, m’n kinderen!’” Dave en zijn twee schoonzonen (23 en 25) bedachten zich geen moment en doken de auto in. “Het oudste kind zat met z’n hoofd onder water”, vertelt Dave. “Ik heb die omhooggehouden en we hebben de riem doorgesneden.”

"De vader riep op een gegeven moment dat hij nog zijn baby miste." Dave Brood

Een voor een werden de drie kinderen uit het water gehaald en door de vrouw van Dave en zijn twee dochters (19 en 22) opgevangen met dekbedden uit de camper. “De vader van de kinderen riep op een gegeven moment dat hij nog zijn baby miste. Niet nog één, dacht ik. Dus wij doken weer de auto in, maar gelukkig bleek dat de baby al was gered en veilig in de armen van mijn vrouw lag. Ik schrok heel erg.” De hulpdiensten waren er snel en namen de zorg voor de kinderen over.

"We werden botweg gesommeerd om weg te gaan." Dave Brood

“Dit heeft echt enorme impact op je”, vertelt Dave een dag later met nog licht trillende stem. “Dit hoop je echt nooit mee te maken.” Dave weet niet hoe het nu met de kinderen is. In alle consternatie was er geen tijd om even nummers uit te wisselen. Ook waren Dave en zijn schoonzonen doornat en koud en moesten ze van de politie de plek des onheils verlaten. “We werden botweg gesommeerd om weg te gaan. Gelukkig vonden we bij de volgende afslag een brandweerkazerne waar we op adem mochten komen. Daar konden we douchen en kregen we warme koffie.” Dave hoopt dat hij snel hoort hoe het met de kinderen gaat. En natuurlijk met hun vader. De reddingsactie is hem bepaald niet in de koude kleren gaan zitten.