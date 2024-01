Vuurwerkschade bushokjes, afvalbakken en putjes loopt ook nu weer in duizenden euro's

Zoals elk jaar hebben de gemeenten in de Kop van Noord-Holland ook deze jaarwisseling weer te maken gehad met veel schade door vuurwerkvandalisme. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat dit jaar met name bushokjes, prullenbakken en opvallend veel rioolputjes doelwit waren. De schade loopt op tot in de duizenden euro's.

Op Texel is de jaarwisseling rustig verlopen, laat de gemeente weten. "Er hebben geen noemenswaardige incidenten plaatsgevonden. Door vandalisme zijn wel twee ramen van bushokjes in Den Burg gesneuveld (bij het gemeentehuis en nabij de rotonde Schilderend) en enkele verkeersborden."

De gemeente Hollands Kroon geeft aan dat er in de dagen rond de jaarwisseling zo'n 75 meldingen binnen zijn gekomen van overlast en schade. "Voor zover nu bij ons bekend is, is er schade aan dertien afval- en hondenpoepbakken, twee bushokjes, een tiental verkeers- en straatnaamborden, een bankje en een speeltoestel."

Later meldingen

Schagen benadrukt dat veel meldingen pas later worden gedaan, of dat de schade later zichtbaar is. Ze schat dat er zo'n 50.000 euro aan vuurwerkschade is. "Dit jaar zijn er vooral veel straatkolken (putjes, red.) opgeblazen die voor vervanging prijzig zijn." Hoeveel is nu nog onduidelijk, omdat de schade vaak ondergronds. "Verder moeten er nog wat vuilnisbakken en verkeersborden worden vervangen, omdat ze door vuurwerk beschadigd raakten."

In Den Helder wordt de schade vooralsnog lager ingeschat, maar met bijna 28.000 euro is de vuurwerkschade alsnog aanzienlijk. De grootste kostenpost is het vervangen van opgeblazen afvalbakken. Er zijn maar liefst 34 stuks in de gemeente Den Helder opgeblazen; het kost ruim 20.000 euro om die allemaal te vervangen. Verder zijn er ramen van bushaltes (veertien) en verkeersborden (tien) vernield. Ook is er schade aan een stoplicht en straatverlichting.

Ziekenhuis

Daarnaast was het druk op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Den Helder, liet een woordvoerder van de Noordwest Ziekenhuisgroep eerder al aan NH weten. Vier vuurwerkslachtoffers waren er binnengekomen met letsel aan ogen, hand en aangezicht. Daarnaast werden in het ziekenhuis twee dertigers opgenomen met een alcoholvergiftiging.