Brandstichting en vernielingen op complex Texel '94: "Wij willen cameratoezicht"

Ze zijn er doodziek van. Het bestuur en de vrijwilligers van voetbalvereniging Texel '94 uit Den Burg zien met lede ogen aan dat er regelmatig vernielingen op het complex plaatsvinden. Afgelopen week waren twee dug-outs het doelwit van vernielingen. De ramen werden uit de onderkomens geslagen en beklad met graffiti. Voor de vereniging is de maat vol en ze wil graag cameratoezicht op het complex.

Twee dug-outs langs het veld zijn compleet vernield en beklad met graffiti. - Foto: NH Nieuws/Edo Kooiman

"De afgelopen weken is het een drama", verzucht secretaris René Guldemond. De reeks van vernielingen begon al halverwege vorig jaar. "Aan de achterkant van de kleedkamer zijn de planken eruit geslagen. Ook zijn er planken achter uit de tribune gehaald." "Men heeft ook geprobeerd om hier brand te stichten." Hij wijst op een groot gat op één van de zitplaatsen. "Ze hebben geprobeerd om het te doven met "Ze hebben geprobeerd om het te doven met een brandblusser. Ze zijn er ook met hun schoenen doorheen gelopen. Aan de afdruk te zien zijn het geen kleine kinderen geweest. We hebben nog geluk gehad dat ze het vuurtje hebben gestookt op de tribune en niet eronder. Want dan was de schade veel groter geweest." Tekst gaat verder onder de foto.

Op de tribune is geprobeerd om brand te stichten. - Foto: NH Nieuws/Edo Kooiman

"Moet je eens kijken, het glas is er gewoon uitgeramd" Secretaris Texel '94 René Guldemond

De dug-outs staan langs het c-veld en vanaf de openbare weg enigszins uit het zicht. "Moet je eens kijken, het glas is er gewoon uitgeramd", wijst René naar de glasscherven. "Dit is niet normaal meer. Aan dit soort vernielzucht zijn grenzen. Onze vrijwilligers moeten alles weer opknappen. Dat doen ze regelmatig. Bij hen verdwijnt op een gegeven moment ook de motivatie. En dan nog de kosten. We moeten alles zelf betalen. Deze schade loopt in de duizenden euro's." Het kunstgrasveld wordt betreden met gewone schoenen. "Dat is ook niet bedoeling. Je ziet gewoon waar ze gelopen hebben. Dan slijt het veld harder dan de bedoeling is." Er ligt ook regelmatig glas op het veld. "Dan proberen ze met flessen op de hekken rond het veld te gooien. En als ze die raken, spat het uiteen." Voor de wedstrijden controleren de vrijwilligers de velden. "Ze moeten dan eerst de troep opruimen, voordat er gespeeld kan worden." Tekst gaat verder onder de foto.

Secretaris René Guldemond sluit het complex af. Op het hek het bordje met cameratoezicht. - Foto: NH/Edo Kooiman

De grens bij de vereniging is bereikt. De club heeft bij de politie in Den Helder aangifte gedaan van de reeks van vernielingen en ongewenst bezoek op het sportpark. Texel '94 hoopt met de aangifte de gemeente in samenwerking met de overige gebruikers te overtuigen van een gedegen cameratoezicht op het sportpark om nieuwe vernielingen aan eigendommen te voorkomen. De club heeft zelf al bordjes geplaatst bij de ingang van het complex met cameratoezicht. "Maar daar lachen ze om." De vereniging mag volgens René zelf geen camera's ophangen, omdat het openbaar terrein is. "Alle spullen zijn van ons, maar het terrein is van de gemeente. We mogen alleen op onze eigen bezittingen camera's hangen. Het is niet voor ons alleen, maar ook voor de atletiekvereniging en wielervereniging op het sportpark." Het terrein is beveiligd door een hoog hekwerk van ruim twee meter. "Maar daar klimmen ze gewoon overheen. Of ze maken er een gat in. Met bouwhekken hebben we al noodreparaties uit moeten voeren."

"De vernielingen gebeuren meestal midden in de nacht. We kunnen hier niet altijd aanwezig zijn" Secretaris Texel '94 René Guldemond