Alkmaarse wijkmoeders grijpen in bij bestorming flat: "Het blijven toch jongens"

Brandjes, opgeblazen bushokjes en de bestorming van een flat: de wijkmoeders van Nieuw-Overdie hebben zich tijdens de jaarwisseling zeker niet verveeld. Ondanks de incidenten zijn de vrouwen tevreden over het verloop van de nieuwjaarsnacht in hun wijk. "Uiteindelijk blijven het toch jongens", reageert coördinator en sociaal cultureel werker Zahra Taghlaoui.

Met oud en nieuw spelen de wijkmoeders van Nieuw-Overdie sinds 2021 een belangrijke rol. Tijdens hun surveillances spreken de vrouwen overlastgevende jongeren aan. Nadat het in die buurt tijdens de nieuwjaarsnacht van 2020 volledig uit de hand liep, besloot coördinator Zahra met een groep moeders uit de wijk om met zachte hand in te grijpen.

Daar is heel de buurt blij mee, want sinds de wijkmoeders de boel in de gaten houden, nemen de overlast en het aantal vernielingen tijdens de jaarwisseling af. "We hebben hier drie hele rustige jaren gehad. De inzet en samenwerking tussen wijkagenten, jongerenwerk en de boa's die de wijkmoeders voorlichting hebben gegeven, hebben daar zeker veel invloed opgehad."

Ook dit jaar vond Zahra het meevallen. Toch hebben de vrouwen zeker niet stilgezeten. Ondanks het toeziend oog van de moeders is er een ander in de wijk gesneuveld. "We waren even 20 minuten met theepauze, maar toen we rond 20.00 uur terugkwamen, was er een bushokje opgeblazen. Niet lang daarna een tweede bushokje", vertelt ze. "Ook is er geprobeerd een boom in de fik te steken, gelukkig is dat mislukt. Van zulke dingen balen we wel."

Bestormde flat

En hoewel Zahra niet snel ergens voor terugdeinst, was het voor nieuwe wijkmoeders even schrikken toen een groep jongeren een flat binnendrong. Maar dankzij het optreden van de vrouwen liep dat met een sisser af, vertelt bewoner Marieke in de Facebookgroep ‘Nieuws uit Alkmaar en omgeving’. Ze bedankt de moeders voor hun ingrijpen. 'Terwijl een groep van twintig jochies onze flat wilde bestormen op oudejaarsavond, wisten zij de groep geweldloos een andere richting op te sturen.'

