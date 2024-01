Man met groot mes maakt cash buit bij overval op Gyroscoopweg

Een overval op een bedrijf aan de Gyroscoopweg in West gisteravond. De aanwezige medewerkers werden door een man met een groot mes bedreigd. Hij maakte cashgeld buit en is na de overval gevlucht. De politie hoopt dat getuigen zich melden.

Kort na 18.00 uur ontving de politie een melding van de overval. Agenten zijn ter plaatse gegaan en hebben een onderzoek ingesteld in en in de omgeving van het pand. Op locatie troffen zij twee hevig geëmotioneerde medewerkers aan. Zij verklaarden dat ze zojuist waren bedreigd met een groot mes en dat de verdachte cashgeld heeft meegenomen.

"Hoewel er gelukkig geen gewonden zijn gevallen, had dit incident ernstiger kunnen aflopen. Heeft u rond 2 januari omstreeks 18.00 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Gyroscoopweg? Heeft u informatie over de overval of kent u mogelijk de verdachte? Elk detail, zelfs camerabeelden, kan van waarde zijn voor ons onderzoek", schrijft een politiewoordvoerder.

Op de website van de politie staat een omschrijving van het signalement van de verdachte.