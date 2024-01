Nog maar drie ton euro beschikbaar voor Hilversumse initiatieven

Voor de viering van het 600 jarig bestaan heeft de gemeente Hilversum in totaal anderhalf miljoen euro beschikbaar gesteld voor feestelijke evenementen dit jaar. Van die pot geld is zeshonderdduizend voor initiatieven van Hilversummers zelf. Hier is nu de helft nog ongeveer van over en de gemeente staat te popelen om het geld uit te geven.

De gemeente Hilversum liet onlangs weten dat er 'drie ton over is' van de pot geld die Hilversummers zelf mogen uitgeven. Dat is de helft van het bedrag wat in totaal uitgegeven mag worden. Het geld is bedoeld om ideeën van de inwoners zelf te realiseren. De 600 jaar oude stad wil ook graag de andere helft van het geld beschikbaar stellen voor haar inwoners alleen komt het feest wel snel dichterbij: in maart starten al de festiviteiten.