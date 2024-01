Dood gevonden Lia (68) uit Tuitjenhorn is vermoord door haar man (71), denkt OM

De 68-jarige Lia die anderhalve week geleden dood werd gevonden in haar huis aan de Ligthof in Tuitjenhorn is vermoord door haar 71-jarige man, denkt het Openbaar Ministerie. De man was zelf zwaargewond toen de hulpdiensten toesnelden. Voor de vrouw kwam de hulp te laat, de man moest eerst herstellen in het ziekenhuis voor hij kon worden verhoord.