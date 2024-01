Grootschalige zoekactie naar vermiste man in Heemskerk

De politie is momenteel samen met het Veteranen Search Team in Heemskerk massaal op zoek naar een sinds gisteren vermiste man. Een woordvoerder benadrukt de man niet zelf te benaderen. De politie neemt de zaak hoog op.

Afgelopen nacht werd in een oproep via burgernet omwonenden van de Bellinistraat in Heemskerk opgeroepen om uit te kijken naar een man van 1,88 meter lang, tenger postuur en donker kort haar met een baardje. De man zou een oranje trui dragen met een trainingsbroek.



Naast de burgernetactie zocht de politie gisteravond en vanmorgen met een politiehelikopter en hondengeleiders. Woensdagochtend kwam daar dus ook het Veteranen Search Team, een groep oud-militairen die de politie vaker ondersteunt bij zoekacties, bij. Deze groep vrijwilligers zoeken met veel mankracht op linie door het gebied.