Wat moeten Leendert en Max zonder hun gestolen scootmobiel? "We kunnen geen kant op"

Leendert dacht eerst nog dat hij het slachtoffer was van een slechte grap, toen hij Max wilde gaan uitlaten en zijn scootmobiel niet zag staan. Hij had het voor hem zo belangrijke vervoermiddel even eerder voor zijn deur geparkeerd én op slot gezet.

Eenmaal van de schrik bijgekomen, was de eerste vraag die in hem opkwam: hoe moet het nu met Max? Leendert reed meerdere keren per dag naar een uitlaatplek in de buurt. Dat kon hij alleen doen dankzij zijn scootmobiel. Leendert heeft namelijk maar één been: naast Max is zijn 'brommer' zijn alles. "Daarmee kon ik hem naar een uitlaatveldje brengen. Daar kon hij lekker rennen."

Te zwaar

Dat rennen is hard nodig, want Max is te zwaar. Gelukkig is er een buurvrouw die de 5-jarige pitbull zo nu en dan op sleeptouw neemt, maar ideaal is het natuurlijk niet. Leendert is druk bezig met het invullen van 'allerlei formuleren' en hoopt dat hij via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor een vervangend exemplaar in aanmerking komt.

De kans dat zijn goeie, ouwe scootmobiel nog tevoorschijn komt, acht hij niet groot. Hij heeft wel aangifte gedaan, maar er zijn niet veel aanknopingspunten. "Ik hoop dat er snel een oplossing komt, want zonder scootmobiel kunnen we geen kant op."