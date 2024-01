Nog steeds dreigvideo van opgepakte influencer (23) online: "Neemt risico"

De streamer die in december werd opgepakt voor bedreigingen in live uitgezonden 'prankcalls', houdt zich naar eigen zeggen niet aan de voorwaarden die aan zijn vrijlating zijn gesteld. Om na drie dagen cel weer naar huis te mogen, moest de 23-jarige Rouand de reclassering beloven geen prankcalls meer te maken. Dat doet hij nog wel, en er staat zelfs nog een video online waarin hij een ondernemer bedreigt.

Rouand vertelt in een van zijn video's zelf wat die beperkingen zijn. NH heeft geprobeerd om bij instanties te controleren of zijn woorden kloppen, maar die willen hier om privacy-redenen niet te veel over uitweiden.

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) bevestigen wel dat de verdachte beperkingen op het gebied van sociale media zijn opgelegd, maar willen niet zeggen wat die beperkingen precies inhouden. Ook de reclassering, die verantwoordelijk is voor het monitoren van zijn account, wil uit privacyoverwegingen niets delen. Rouand zelf laat in een kort gesprek met NH weten niet te willen meewerken aan een publicatie. "Jullie willen mij alleen zwart maken", zegt hij.

Bedreigingen

Eerder deze week liet de politie weten een 23-jarige influencer te hebben opgepakt voor het telefonisch bedreigen van horecaondernemers: één in Hoofddorp en één in Nieuw-Vennep. Ondertussen filmde hij zichzelf en deelde de livestream-video's via sociale media met zijn volgers, schrijft de politie. Die video's zijn inmiddels verwijderd.

Uit onderzoek van NH blijkt dat het gaat om een zekere Rouand, die als Rouand YT dagelijks een livestream verzorgt via zijn YouTube-kanaal. Daarin belt hij ondernemers en particulieren op om een grap met hen uit te halen. In sommige video's gaan de grappen gepaard met bedreigingen.

Vuurwapen

Zo was tot en met november op zijn kanaal te zien hoe hij afgelopen zomer twee horecazaken in Haarlemmermeer belde en dreigde langs te komen met een vuurwapen. Volgens de politie had hij op dat moment 13.000 volgers op YouTube. Dat zijn er inmiddels 40.500.

De eigenaren van de twee horecazaken deden aangifte, waarna de YouTuber in december werd gearresteerd. Over die ervaring vertelt hij in zijn video's honderduit. "Ik heb nog nooit zoiets kuts meegemaakt", zegt hij in een video getiteld 'Ik ben vrij van de gevangenis.' "Echt nooit gedacht dat ik in de cel zou zitten. Al helemaal niet voor dit soort zooi", gaat hij verder. Rouand zat overigens niet in de gevangenis, maar bracht drie dagen door in een politiecel.