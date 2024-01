De Peiling: kunstmatige intelligentie maakt het leven beter

Amsterdamse ambtenaren krijgen een cursus over hoe ze kunstmatige intelligentie kunnen gebruiken om betere brieven te schrijven aan de gemeenteraad. Die raadsbrieven zijn nu veel te ingewikkeld. Heb jij je sollicitatiebrief al eens laten maken door bijvoorbeeld ChatGPT? Schrijven je kinderen of kleinkinderen hun werkstukken voor school met behulp van kunstmatige intelligentie? Voel je je bedreigd door AI, omdat je een baan hebt die best door een computerprogramma gedaan kan worden? Of ben je het eens met onze stelling: kunstmatige intelligentie maakt het leven beter!

Kunstmatige intelligentie wordt al overal ingezet. Uit onderzoek van Business Insider blijkt dat 1 op de 3 mensen, op het werk ChatGPT gebruikt. De één maakt er een eerste opzet mee voor een verhaal of een scriptie en de ander stelt vragen. En wat we eerst met een collega overlegden, vragen we nu aan een computerprogramma.

Ook de klantenservice van bedrijven wordt vaak door een AI-programma gedaan. Op de website worden je vragen dan beantwoord door AI. Vind je dat een fijne ontwikkeling? Of praat je liever met een echt persoon?

Is kunstmatige intelligentie superhandig en maakt het ons leven een stuk makkelijker of moeten we er voorzichtig mee zijn? Dit stukje is door een mens geschreven. Mogelijk is dat in de toekomst niet meer zo. Of denk je dat het zo’n vaart niet zal lopen?