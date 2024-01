Licht aan het einde van de tunnel: er komt zon en vrieskou aan

"Er is wederom een bak water gevallen", zegt NH-weerman Jan Visser in de Ontbijttafel op NH Radio. "Eén van de uitschieters is De Kooy bij Den Helder. Daar is bij elkaar opgeteld, gisteren, vannacht en vanmorgen, 32 millimeter gevallen is. Je kunt wel zeggen dat storm Henk 2024 meteen op de kaart heeft gezet."

Vanmorgen is het op sommige plekken droog, maar ook vandaag gaat het weer regenen. Het wordt zo rond de tien graden. "De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Langs de kust en op het IJsselmeer krachtig en vanochtend nog af en toe hard, windkracht 7", zegt Visser. "Maar vanmiddag gaat de wind iets afnemen."

De regen zet ook vanavond door, maar vannacht wordt het wel iets droger om morgen weer te gaan regenen. "Maar ook af en toe wat zon", zegt de weerman. "Zeker in de middag." De temperatuur is iets kouder dan vandaag zo'n zes tot zeven graden.

Kouder en droger

Visser vertelt dat er vrijdag nog een storing over komt. "Bij ons waarschijnlijk in de nacht en ochtend nog regen, maar daarna wordt het droger. Daarna stappen we toch wel over op een ander weerbeeld."

In het weekend is het droog en gaat de temperatuur naar beneden. "Op zondag is het maar net boven nul en 's ochtends kan het een paar graden vriezen. Dat geldt ook voor maandag en dinsdag."

Markermeer

De richting van de wind verandert aan het eind van de week en wordt noordoost. Het water wordt dan in de richting van Volendam en Monnickendam gestuwd. De weerman hoopt dat het water bij de afsluitdijk naar zee gespuid kan worden. "Het water moet eerst natuurlijk weg en dan pas kan het water gaan zakken." Visser stelt wel een beetje gerust. "Die wind gaat eind van de week niet al te sterk waaien, dat scheelt."