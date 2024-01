Storm Henk zorgt niet voor natte voeten in Volendam, vrijdag oostenwind

In Volendam en Monnickendam zijn gisteravond extra zandzakken geplaatst om het hoge water tegen te houden. Storm Henk raasde met een flinke zuidwesten wind over de provincie, en zorgde daarom niet voor wateroverlast. Vrijdag wordt er een oostenwind verwacht en dat kan wel voor problemen zorgen. Of de zandzakken dan voldoende zijn, zullen de bewoners moeten afwachten.

Al de hele week strijden de bewoners op het Zuideinde op de dijk tegen het hoge water van het Markermeer. Ze zijn boos en voelen zich niet gehoord door de gemeente.

Brief bewoners

De gemeente Edam-Volendam heeft de bewoners aan de dijk aan brief gestuurd. In de brief staat te lezen dat de dijk van bigbags is gecontroleerd en gisteren is versterkt met 20-25 extra bigbags. Openbare Werken heeft een voorraad gevulde bigbags met zand aangelegd, zodat er geen tekort is.

De bewoners vragen zich af wie er verantwoordelijk is. De gemeente zegt in haar brief dat het lastige zaak is, aangezien het buitendijks gebied betreft en de woningen daar al van oudsher staan. De gemeente zal zich daar zelf ook in verdiepen en kan daar nu niets over zeggen.

