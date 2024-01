Onderzoek naar mogelijk explosief bij auto op de Burgemeester Van der Pollstraat

Op de kruising van Burgemeester Van der Pollstraat en de Louis Couperusstraat in Nieuw-West is vanmorgen onderzoek gedaan door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Er zou mogelijk een explosief zijn aangetroffen bij een geparkeerde auto in de straat. Een EOD-medewerker in een beschermend pak heeft 'iets' bij de auto weggehaald waarna de brandweer en ambulance weer vertrokken.

Of er ook echt een explosief is aangetroffen is op dit moment nog niet duidelijk. De omgeving werd groot afgezet door de politie. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie liet weten dat er ook een woning in de straat is ontruimd.