Zo beleefde Noord-Holland storm Henk

Storm Henk raasde gisteravond en vannacht over de provincie en zorgde voor omgevallen bomen, weggewaaide dakpannen en loszittende zonnepanelen. In West-Friesland werd veel wateroverlast verwacht door de hoge stand van het Markermeer, maar die bleef uitgezonderd van wat ondergelopen gebieden bij de kust uit. In Volendam sloeg het water tegen de zandzakken aan.

Ook in Monnickendam werd gevreesd voor meer wateroverlast, daarom werden er gisteravond zandzakken neergelegd door de brandweer. De gemeente liet weten wateroverlast te verwachten in de buitendijkse gebieden en verschillende maatregelen te hebben getroffen.

Bij de Broekerhaven in Bovenkarspel werden gistermiddag al extra maatregelen getroffen. Zo werd de fietstunnel met zandzakken afgesloten om te voorkomen bij extreme omstandigheden het water de haven in zou lopen. Het water stroomde bij onder meer het Van der Meulen Strandje wel aan land, net als aan de kant van de haven dat buiten de dijk ligt. Maar bij lange na niet in de buurt van de fietstunnel.

Het waterpeil in het Markermeer en IJsselmeer is al een week hoog vanwege enorme regenval. Bij Enkhuizen stond het water van het Markermeer met 75 centimeter boven NAP extreem hoog en werd gevreesd voor overlast .

In de straat van Simon Schilder uit Volendam liepen in de nacht van 30 op 31 december al zeven kelders onder. Hij vreesde voor afgelopen nacht en is tot 0.30 uur opgebleven. "Het was hier gisteravond slecht hoor", zegt hij vanmorgen vroeg in de Ontbijttafel op NH Radio. "De golven sloegen weer over de dijkjes heen hier."

"Het is dat de gemeente van die big bags geplaatst heeft, anders hadden we tot onze knieën in het water gestaan hier", gaat Simon verder. "Bij ons achter is een heel klein dijkje, daar is helemaal niets meer van over na al deze dagen." De wind draaide vannacht, maar de Volendammer vreest voor wat er nog gaat komen.

Eerder zijn er meerdere schotten geplaatst in de straat en bij de achterdeuren. "De wind gaat draaien naar noordoost, en dan staat ie volledig richting Volendam. Dan stuwt het water op, en als de wind dan in kracht toeneemt, komt er nog meer water te staan, denk ik."

