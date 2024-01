Hinder door Henk op Schiphol beperkt: handvol vluchten vertraagd of geannuleerd

Hoewel de wind met snelheden van rond de 100 km/u over de start- en landingsbanen beukt, valt de overlast door storm Henk op Schiphol mee.

Vanwege de windrichting (zuidwest) zijn op dit moment alleen de Kaagbaan (als startbaan) en de Buitenveldertbaan (als landingsbaan) in gebruik. Omdat er 's nachts veel minder wordt gevlogen voor overdag, komt storm Henk op een voor Schiphol gunstig moment.

