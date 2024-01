Liveblog: lees hier terug hoe storm Henk over Noord-Holland raasde

Grote problemen bleven uit, maar voor de hulpdiensten was het een drukke avond. Die kwamen door de hele provincie tientallen keren in actie voor omgewaaide bomen en ander stormleed. Zo was de A9 bij Uitgeest tijdelijk afgesloten om bomen te ruimen, raakten in de Cypresstraat in IJmuiden dakpannen los en kreeg een gevel in de Kerklaan in Heemskerk het zwaar te verduren. Zie de foto's hieronder.