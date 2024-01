Storm Henk raast over stad, woonboot raakt zwaar beschadigd

Door storm Henk is momenteel code oranje van kracht. Het KNMI gaf eerder al code geel af, maar schaalde aan het begin van de avond op. De brandweer riep om 22.10 uur alle Amsterdammers op binnen te blijven.

Van 20.00 uur tot 22.00 uur gold code geel. Sinds 22.00 uur is code oranje van kracht. Rond 22.00 uur was het in Amsterdam ook daadwerkelijk windkracht 9, het waaide harder dan in de kop van Noord-Holland. Inmiddels is het windkracht 8.

De brandweer twitterde rond 22.10 uur: "Storm Henk raast over de stad. Wij adviseren alle inwoners binnen te blijven. Mocht je toch naar buiten moeten kijk dan goed uit voor vallende zaken zoals dakpannen of puin & omgevallen bomen." Een brandweerwoordvoerder laat weten met dat advies te zijn gekomen omdat twee scooterrijders op verschillende plekken in de stad tegen een omgewaaide boom zijn aangereden.

Een van de plekken waar de storm schade aanrichtte was de P. Hans Frankfurthersingel in Nieuw-West. Daar belandde iets, vermoedelijk een boom, op het dak van een woonboot. Volgens de brandweerwoordvoerder moest de brandweer daarna 'om verdere schade en gevaarlijke situaties te voorkomen' het dak van de woonboot weghalen. Er raakte niemand gewond, maar de schade is dus groot.