Chinese leeuwendansoptocht in het centrum: "De traditie bestaat sinds 1976"

Het is 2 januari en dat betekent dat het tijd is voor de traditionele leeuwendansoptocht in het Centrum. De dans is ontstaan om slechte geesten weg te jagen. Bij meerdere restaurants in de Nieuwmarktbuurt wordt de rituele dans uitgevoerd door de leeuwendansers.

De leeuwendans wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende martial-artsverenigingen en is bedoeld om de Chinese ondernemers in de Nieuwmarktbuurt geluk te wensen voor het nieuwe jaar. "En als je de sla vangt betekent het ook welvaart voor je zaak", vertelt een eigenaar. "We hadden vorig jaar ook een leeuwendans en de zaken gingen goed".

Tijdens de optocht wordt er vuurwerk afgestoken om, volgens de Chinese traditie, boze geesten te verjagen en het nieuwe jaar voorspoedig in te luiden. De leeuwendansoptocht is overigens niet ter viering van het Chinese Nieuwjaar, dat is pas op 10 februari.