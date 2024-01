Verfdief steelt 45 blikken waardeloze verf en laat spoor achter

Het lijkt een actie in een Laurel en Hardy film: een inbreker steelt blikken verf, neemt de buit mee op z'n fiets en laat pardoes een spoor van verf achter. Inmiddels kan Tom Castricum wel lachen om de inbraak van afgelopen weekend in zijn verfwinkel aan de Stetweg in Castricum, toch keek hij vreemd op toen hij 45 blikken miste.

Erg handig is de diefstal volgens Tom niet gegaan. Los van de logistieke uitdaging die de dader had, is de verf vrijwel nutteloos. "De gestolen verf is basis wit en moet je nog mengen, om bijvoorbeeld ral 9010 te maken", legt de eigenaar van de verfwinkel uit. "Je zou wel met deze verf kunnen verven, maar dat doet niemand. Het is echt bedoeld te mengen."

45 blikken a tweeënhalf liter

De inbreker is volgens de 36-jarige ondernemer niet 'erg professioneel te werk te gaan, maar wist wel wat hij zocht.' Op camerabeelden zie je hoe de inbreker binnenkomt en direct op zijn buit afloopt. "Hij begint met het inladen van de blikken, a tweeënhalf liter", vervolgt Tom. "Twintig minuten later vertrekt de dader met twee gevulde fietstassen, een rugzak en twee blauwe vuilniszakken aan zijn stuur."

