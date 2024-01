Half verlamde Dieter vindt eigen thuishulp nadat zijn zorg werd stopgezet

Al bijna 30 jaar leeft de half verlamde Dieter Joseph (64) grotendeels een zelfstandig leven in zijn eigen huis op Texel. Echter dreigt daar een eind aan te komen als zorgorganisatie Omring zijn thuiszorg stopzet. Wonen in een verzorgingstehuis is voor Dieter geen optie, dus ging hij opzoek naar zzp'ers die deze zorg over kunnen nemen. Het kostte flink wat bloed, zweet en tranen, maar het is hem op de valreep toch gelukt: Dieter kan thuis blijven wonen.

Dieter kan toch blijven wonen in zijn eigen woning - Foto: NH Media / Kelly Blok

Een ongeluk tijdens het waterskiën zette het leven van Dieter Joseph bijna 30 jaar geleden flink op zijn kop. Hij raakte verlamd en belandde in een rolstoel, maar wist alsnog een leven op te bouwen op zijn geliefde eiland Texel. Hij woont sindsdien zelfstandig in zijn volledig geautomatiseerde huis en wordt twee keer per dag verzorgd door thuishulp van Omring. Maar Dieter krijgt de schrik van zijn leven als Omring laat weten te stoppen met de thuiszorg per 1 januari 2024. Liever in de sloot Een bizarre zoektocht volgt. "Ik heb talloze advertenties geplaatst. De tijd begon te dringen." De enige grote zorgaanbieder op het eiland gaf als alternatief een plek in een verzorgingstehuis in Den Burg, maar dat zag Dieter allesbehalve zitten. "Ik wil het verpleeghuis niet afkraken, maar ik ga nog liever de sloot in met de rolstoel dan dat ik daar ga wonen. Ik heb hier mijn privacy. Dit is mijn huis en hier wil ik wonen."

Dieter Joseph kan toch thuis blijven wonen - NH Nieuws / Jurgen van den Bos