Dry January: blijven de Gooise glasbakken leeg in januari?

Voor het vijfde jaar op rij doet het Gooi mee met een campagne om inwoners meer bewust te maken van het feit dat alcohol meer kapot maakt dan je lief is. De bedoeling is om het glas minstens een maand te laten staan. In het Gooi wonen stevige drinkers blijkt uit de laatste cijfers. Hoe groot is de animo hier voor Dry January?

Proost

Dry January betekent de hele maand januari niet drinken om zo de decembermaand te compenseren bewustzijn te creëeren van hoe schadelijk regelmatig alcohol drinken is. Uit de cijfers van GGD Gooi en Vechtstreek blijkt er in deze regio 3 procent meer alcohol gedronken wordt dan het gemiddelde in Nederland.

Ruim acht op de tien volwassenen in de regio Gooi en Vechtstreek houdt wel van een drankje, blijkt uit hetzelfde onderzoek. De reputatie van het Gooi als enorme drankliefhebber blijkt dus ook waar te zijn; bijna één op de vijf volwassenen in de regio drinkt overmatig. Dit gemiddelde is overigens weer íets lager dan het landelijk gemiddelde.

Ik pas

Jaarlijks doen honderden mensen mee aan Dry January. Ook is er een mogelijkheid om je online te registeren voor de landelijke campagne IkPas. Afgelopen jaar deden 700 mensen uit het Gooi mee. Op de website van IkPas is te zien dat in de eerste twee dagen van het nieuwe jaar zo'n 300 mensen zich hebben ingeschreven. De grootste groep onder de deelnemers zijn de vrouwen tussen de 56 en 65 jaar oud.

Om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen met deze gezonde campagne is er bij de GGD en op sociale media veel meer informatie te vinden. En bijna aan het eind van de alcoholvrije maand is er op 24 januari dan ook nog een theatervoorstelling in Spant in Bussum. Voor nog meer 'bewustwording' liggen er in verschillende minibiebs boeken over het stoppen met alcoholgebruik.